Москва, 6 июля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. 45 российских военных вернулись из украинского плена. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Минобороны РФ

«6 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что освобождённых доставят самолётами военно-транспортной авиации в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Сейчас им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в предыдущий раз обмен пленными состоялся 11 июня. Тогда с подконтрольной Киеву территории были возвращены 94 российских военнослужащих.

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В начале мая в Минобороны РФ заявили о возвращении из украинского плена трёх российских военнослужащих — лётчиков ВКС России. Им грозила смертельная опасность. 20 апреля из плена вернулись 40 российских военнослужащих.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обмен военнопленными — это сложная работа, которая должна вестись в тишине, без излишних комментариев.