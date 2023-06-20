Москва, 20 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Обмен военнопленными — это сложна работа, которая должна «вестись в тишине», без излишних комментариев, заявил 20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к намерению киевских властей в первую очередь возвращать из плена командиров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Никак не хочу комментировать тему обменов. Она чувствительная. Это сложная работа, и она должна вестись в тишине», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее 20 июня сообщалось, что, судя по некоторым документам, подписанными властями Украины, они разделили военнопленных на «категории» по приоритетности обмена на российских бойцов. В первую очередь они стремятся обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями. Те пленные, которые больше не смогут воевать, располагаются в этом списке на последнем месте.

8 июня при участии Русской православной церкви прошла передача украинских военнопленных из Закарпатья властям Венгрии. Процедура состоялась в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны. В Московском патриархате отметили, что акцию провели из «побуждений христианского человеколюбия».

В Киеве выразили недовольство таким обменом и потребовали объяснений. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что власти страны не участвовали в организации обмена, им занимались исключительно церкви. При этом министр подчеркнул, что освобождение из плена в любом случае является хорошей новостью.