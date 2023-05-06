Москва, 7 мая, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Трое лётчиков ВКС России удалось вернуть на Родину из украинского плена в результате сложных переговоров. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Уточняется, что трое российских военнослужащих — лётчиков ВСК России были возвращены из украинского плена, где им грозила смертельная опасность, в результате сложного переговорного процесса.

В Минобороны России отметили, что освобождённым лётчикам оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все освобождённые военнослужащие будут самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены в медицинские учреждения Минобороны РФ для лечения и реабилитации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении 20 апреля 40 российских военнослужащих ВС России, которым грозила смертельная опасность, из плена с территории, подконтрольной Киеву, в результате переговоров.

10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами ВКС России освобождённых воинов доставили в Москву на лечение.