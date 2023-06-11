Москва, 11 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих. Об этом 11 июня сообщает Министерство обороны РФ.

РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ Российские военные

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все освобождённые будут доставлены в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что из украинского плена удалось освободить шесть военнослужащих из Луганска.

В начале мая в Минобороны РФ заявили о возвращении из украинского плена трёх российских военнослужащих — лётчиков ВКС России. Им грозила смертельная опасность. 20 апреля из плена вернулись 40 российских военнослужащих.