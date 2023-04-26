Москва, 26 апреля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. 40 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, в результате переговоров возвращены из плена с территории, подконтрольной Киеву. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена

Отмечается, что освобождённые военные самолётами будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации и лечения.

Уточняется, что всем оказывается психологическая и медицинская помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

20 марта уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала, что отношение ВСУ к российским военнопленным ужесточилось. По её словам, украинские военные используют новые виды пыток в отношении тех, кто оказался у них в плену.

В январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) повлиять на киевский режим из-за применения пыток к российским пленным. Она привела доказательства того, как издеваются в плену над бойцами ВС России.