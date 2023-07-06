Москва, 6 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. К осени 2023 года рубль укрепится до уровня 85-86 рублей за доллар, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА Регнум, оценивая прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экстремального снижения курса российской валюты можно не ждать.

По мнению Перепелицы, риски экстремального снижения курса уже реализовались — по сравнению с январём рубль подешевел больше чем на 40%. Это гарантированно разгоняет инфляцию выше таргетируемых ЦБ решений. Однако риски дальнейшей девальвации не так высоки в связи с тем, что большая часть риска уже реализовалась.

Экономист согласился с мнением главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая считает, что основным фактором снижения курса рубля стало изменение торгового баланса — снижение экспорта и увеличение импорта. Риски дальнейшего снижения экспорта могут быть связаны исключительно с введением новых санкций и рецессией в мировой экономике.

Перепелица подчеркнул, что поскольку большая часть девальвации рубля уже случилась, то к осени экспорт может увеличиться, а стало быть, вполне вероятно укрепление рубля до уровней 85-86 рублей за доллар.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в колебаниях курсов валют присутствует значительная доля спекуляции, но никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности нет. Он заявил, что в настоящее время макроэкономические показатели лучше ожидаемых.

В свою очередь, Набиуллина убеждена в том, что ослабление курса рубля в настоящее время зависит от динамики внешней торговли, но при этом предостерегла от попыток повлиять на плавающий курс, так как это может обернуться «периодами глубокой девальвации».

С Набиуллиной не согласился экономист Олег Комолов, который заметил, что некоторое снижение курса рубля оказывается выгодно для российского бюджета, который в значительной степени пополняется за счёт экспортных доходов, а стало быть, подорожание доллара ведёт к увеличению рублёвой выручки.