Москва, 6 июля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Движение курса рубля сейчас во многом зависит от динамики внешней торговли, плавающий курс положительно влияет на экономику. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 6 июля на Финансовом конгрессе Банка России.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что положительный текущий счёт в первом квартале этого года упал в пять раз в сравнении с прошлогодним пиком. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но это — благо, позволяющее экономике легче абсорбировать внешние шоки.

Попытки влиять на плавающий курс заканчиваются «периодами глубокой девальвации», добавила председатель Центробанка.

Как сообщало ИА Регнум, курсы доллара и евро бьют рекорды — торги на Московской бирже утром 6 июля начались выше отметок в 92 рубля и 100 рублей соответственно. Такой рост наблюдается впервые с марта 2022 года.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила 4 июля, что рубль продолжает слабеть из-за изменения торгового баланса, дополнительных рисков финансовой стабильности нет.