Москва, 6 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В колебаниях курсов валют присутствует значительная доля спекуляции, но никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности нет. Об этом 6 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы действительно видим такие колебания, это было и несколько лет назад», — сказал Песков.

По его словам, в таких повышениях курсов валют есть значительная доля спекуляции.

Он добавил, что сегодня макроэкономические показатели лучше ожидаемых и никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности не возникает.

Как сообщало ИА Регнум, курсы доллара и евро продолжают рекордно расти. Торги на Московской бирже утром 6 июля начались выше отметок в 92 рубля и 100 рублей соответственно, затем курсы преодолели отметки в 93 и 102 рубля, чего не наблюдалось с конца марта 2022 года.

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что движение курса рубля сейчас во многом определяется динамикой внешней торговли. При этом она отметила, что текущая динамика курса рубля несёт проинфляционные риски, ЦБ будет учитывать это в решениях по ключевой ставке.