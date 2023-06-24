Минск, 24 июня, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 24 июня провели ещё один телефонный разговор, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко проинформировал Путина о результатах переговоров с руководителями ЧВК, пытавшимися совершить военный мятеж. Президент России поблагодарил коллегу за проделанную работу, отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, отметили в пресс-службе.

Переговоры длились в течение всего дня, заявили также в Минске. Проект договорённости предполагает гарантии безопасности для бойцов ЧВК. В свою очередь в пресс-службе Пригожина подтвердили, что сотрудники ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

24 июня в обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военно-информационной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.