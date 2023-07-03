Москва, 3 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Попытка мятежа в России 23–25 июня провалилась прежде всего благодаря верности Вооружённых сил (ВС) присяге и воинскому долгу, заявил 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу.

РИА Новости/Сергей Пивоваров Боец ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дон

«Не могу не затронуть ещё один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил (ВС) России.

По словам министра обороны, попытка мятежа провалилась прежде всего потому, что личный состав вооружённых сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Шойгу отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.

«Благодарю личный состав за добросовестную службу», — заключил министр.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» захватила штаб Южного военного округа на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесении ВС России ударов по лагерям компании, а затем часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным переговорил с Пригожиным и достиг соглашения о деэскалации, после чего колонна «Вагнера» остановилась, также бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили несколько вариантов дальнейших действий. Это подписание контракта с Минобороны, возвращение домой к семьям или возможность отправиться в Белоруссию.