Вашингтон, 15 июня, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов в ультимативной форме пытаются принуждать представителей Нагорного Карабаха встретиться с Азербайджаном на территории третьей страны и в случае их отказа угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции (КТО). Об этом 15 июня рассказал дипломатический источник в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в «третьей стране» при участии американского куратора», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Источник указал, что целью такой встречи является желание Вашингтона внедриться в регион, и уточнил, что в случае отказа Степанакерта от этого американская сторона угрожает «проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе».

Также он указал, что такую «миротворческую инициативу» США активно продвигает глава МИД Нагорного Карабаха Сергей Газарян, интересы которого «полностью совпадают с азербайджанскими».

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая президент России Владимир Путин заявил, что в урегулировании вопроса по Нагорному Карабаху наблюдается положительная динамика. Он уточнил, что это происходит, несмотря ни на какие сложности и проблемы.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах происходил в 1991–1994 годах, а затем в конце 2020 года. По итогам последнего, стороны на трёхсторонней встрече в Москве договорились о прекращении огня и вводе в регион российских миротворческих сил.

С недавнего времени США пытаются активно включиться в вопрос разрешения ситуации между Арменией и Азербайджаном. Так, в феврале в Германии прошла трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Также 12 июня была намечена встреча министром иностранных дел Армении и Азербайджана, однако её перенесли по просьбе азербайджанской стороны.

В то же время, в 2022 году Армения и Азербайджан посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Карабахе. В свою очередь, Пашинян в конце мая заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.