Москва, 15 июня, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Россия обеспокоена сообщениями о том, что США пытаются навязать своё посредничество в диалоге между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Об этом 15 июня заявили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь ещё и в диалоге между Баку и Степанакертом», — заявил представитель внешнеполитического ведомства, его слова привело агентство РИА Новости.

Он добавил, что такие попытки осуществляются американской стороной также и с угрозой применения силы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее дипломатический источник в Вашингтоне заявил, что американские власти ультимативно принуждают представителей Нагорного Карабаха провести встречу с азербайджанской стороной в третьей стране при посредничестве США. При этом в случае отказа Степанакерта Вашингтон угрожает Нагорному Карабаху проведением азербайджанской контртеррористической операции. Источник добавил, что таким образом США хотят внедриться в регион.

Президент России Владимир Путин 25 мая заявил о положительной динамике в урегулировании вопроса по Нагорному Карабаху. Глава государства подчеркнул, что это происходит, несмотря на большое количество сохраняющихся сложностей и проблем.

Конфликт Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики происходил в 1991–1994 годах и вновь обострился в конце 2020 года. После последнего обострения стороны на трёхсторонней встрече в Москве договорились о прекращении огня и вводе в регион российских миротворцев.

В последнее время США пытаются активно включиться в вопрос разрешения ситуации между Арменией и Азербайджаном. В феврале 2023 года в Мюнхене состоялась трёхсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Кроме того, на 12 июня была намечена встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку.

В то же время, в 2022 году Армения и Азербайджан посредничестве России, США и ЕС начали обсуждение мирного договора. По итогам переговоров с Пашиняном в Москве Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», и без каких-либоположений о Карабахе. Также Пашинян 30 мая заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.