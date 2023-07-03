Москва, 3 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Заявление бывшего главы МИД Польши и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о желании Запада восстановить отношения с Россией свидетельствует либо о наивности парламентария, либо о попытке обмануть Москву при помощи очередных «Минских соглашений». Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин.

РИА Новости/Алексей Никольский

Ранее экс-глава польского МИД и депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что Запад только и ждёт, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на обещания Украине. По словам польского политика, сейчас идёт процесс убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт и повторить ситуацию 2015 года. Ващиковский отметил, что у стран Европы есть потребность в восстановлении сотрудничества с Россией, в частности, например, у Германии.

Историк и политолог Смолин не поверил в искренность слов бывшего главы польского МИД. По его мнению, заявление Ващиковского стоит расценивать или как наивность, или как попытку обмануть Россию.

«Речь может быть о том, чтобы заключить очередные соглашения — «Минск-3» — и снова обманывать Россию. Они надеются, что мы наступим на те же грабли и снова поверим в обещания», — рассказал Смолин.

Историк отметил, что, несмотря на то, что от политиков разных стран, в том числе и европейских, слышатся призывы к организации мирных переговоров по ситуации на Украине, на самом деле Запад поддерживает главное условие Киева — возвращение территориальных границ Украины образца 1991 года.

«Но те годы ушли. Новые регионы уже полноценно вошли в состав России, обратного пути нет. Переговоры будут иметь смысл, только когда Запад признает новую реальность. Иначе все эти заявлению планируются, чтобы попытаться снова нас обмануть», — подчеркнул историк.

Эксперт указал на то, что по прошествии времени многие западные политики признавались, что Минские соглашения заключались не ради мира и компромисса, а для временной паузы. По мнению Смолина, сейчас европейским политикам ничто не мешает повторить старую схему, а потому Россия пока не может полноценно доверять заявлениям о якобы желании к восстановлению отношений. Тем более что, как заметил историк, Запад продолжает по-прежнему поддерживать Украину вооружением.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечал, что, вопреки прогнозам евродепутата Витольда Ващиковского, считающего, что Европа начнёт подталкивать Киев к заморозке конфликта и переговорам с Россией через три-четыре месяца (в случае, если ВСУ не добьются успеха), всё это произойдёт гораздо раньше. По его словам, подталкивание к заморозке, скорее всего, будет предполагать увязывание финансовых перечислений Украине с усилиями последней по достижению мира.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению члена Совета Федерации Андрея Климова, вопрос, подталкивать Украину к миру или заморозке конфликта, будет решаться отнюдь не в стенах Европарламента, а в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев отрицает саму возможность переговоров. Для этого, по его словам, нужны политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны.