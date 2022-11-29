Москва, 29 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Переговоры Москвы и Киева могут начаться только после того, как украинская сторона будет готова их вести. Об этом 29 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что пока украинская сторона отрицает саму возможность переговоров. Спецоперация по денацификации Украины продолжается.