Москва, 30 июня, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Вопреки прогнозам евродепутата Витольда Яна Ващиковского, считающего, что Европа начнёт подталкивать Киев к заморозке конфликта и переговорам с Россией через три-четыре месяца (в случае, если ВСУ не добьются успеха), всё это произойдёт гораздо раньше. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, разговоры об этом подталкивании начались буквально с момента начала контрнаступления ВСУ. И объясняется эта ситуация тем, что объёмы поставляемой Украине помощи имеют определённую особенность. Требования Киева растут в геометрической прогрессии, и Европе и США предлагается фактически взять Украину на содержание.

«Полное содержание! С перспективой обострения конфликта с Россией. В этих условиях западные политики не могут себе позволить долгую помощь Украине», — считает Мухин.

По его словам, подталкивание к заморозке, скорее всего, будет предполагать увязывание финансовых перечислений Украине с усилиями последней по достижению мира. Иными словами, чем менее агрессивно будет себя вести Киев, тем на большие суммы из фондов Брюсселя он сможет рассчитывать.

«Сегодня Украина находится на содержании у западных стран. Но при этом пытается своевольничать и делать то, что считает нужным для того, чтобы увеличить объёмы этого содержания. Вот и вся логика. Кривая и людоедская», — подытожил Мухин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению члена Совета Федерации Андрея Климова, вопрос, подталкивать Украину к миру или заморозке конфликта, будет решаться отнюдь не в стенах Европарламента, а в Вашингтоне.

В свою очередь Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил, что единственный путь к завершению конфликта с Россией — это максимальное усиление военного потенциала Киева, а также «экономической и политической изоляции России». Следствием этого, по его мнению, должно стать возвращение территорий Украине.

В Москве эту ситуацию комментируют однозначно — для России невозможен отказ от поставленных целей специальной военной операции на Украине. В частности, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, он предупредил, что чем дольше Киев с западными странами будут затягивать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта, тем сложнее будет договариваться потом.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев отрицает саму возможность переговоров. Для этого, по его словам, нужны политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны.