Москва, 29 июня, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Заморозка конфликта на территории Украины или переговоры о мире точно не зависят от депутатов Европарламента, считает зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА Регнум, рассуждая о том, сбудется ли прогноз евродепутата Витольда Яна Ващиковского о том, что, если через три-четыре месяца ВСУ не добьются успехов, Европа начнёт подталкивать Киев к заморозке конфликта и началу переговоров с Россией.

Council. gov.ru Зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов

По словам Климова, люди, которые выступают с такими прогнозами, думают только о своём пиаре — показывают собственную значимость и посвящённость в некие тайны. Между тем решение озвученного евродепутатом вопроса точно не зависит от Европарламента или его парламентариев. Вся проблема состоит в том, какую позицию занимают США.

«Что Вашингтон скажет европейцам, то они и будут делать», — пояснил Климов.

По его словам, проблема Вашингтона будет решена только тогда, когда в США осознают, что дальнейшее продолжение затеянной ими антироссийской авантюры будет губительно для самих Соединенных Штатов Америки. Причём губительно настолько, что им придётся свернуть свои дела и подумать о собственных гражданах.

«Они играют с огнём и набирают себе проблем. Но пока эти проблемы, с их точки зрения, ещё кажутся им посильными. Но это не так, — сказал Климов. — Я вот, например, сейчас нахожусь в Бразилии и рассказываю нашим латиноамериканским коллегам о российских предложениях создания неформального глобального движения по борьбе с современными неоколониальными практиками. И наши предложения находят здесь живой отклик. И все, с кем я здесь говорил, все понимают пагубную роль Вашингтона. В том числе и в украинском конфликте».

Член Совета Федерации подчеркнул, что этот конфликт «украинский» только по месту расположения театра боевых действий. А на самом деле это конфликт между Вашингтоном и Россией как суверенной державой, которая отстаивает свои права и принципы международного права.

«А США пытаются нас сдержать, потому что видят в нас угрозу», — подытожил сенатор.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим не настроен на переговоры с Россией по урегулированию конфликта и вместо этого продолжает требовать у Запада оружие.

Её слова подтверждаются заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что он отвергает все варианты заморозки конфликта и никогда не это не согласится. Он согласен только на предложенную им «формулу мира», суть которой сводится к тому, что Украина хочет восстановления границ по состоянию на 1991 год.