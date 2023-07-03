Варшава, 3 июля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Запад ждёт удобного момента, чтобы восстановить отношения с Россией вопреки всем обещаниям Украине. Такое заявление сделал экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский, сообщает Energetyka24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — указал польский политик.

Ващиковский отметил, что у стран Европы есть потребность в восстановлении сотрудничества с Россией. В частности, политик привёл в пример Германию. По мнению евродепутата, несмотря на обещания многих европейских лидеров придерживаться санкционных требований в отношении Москвы, в итоге победит подход «бизнес есть бизнес».

«Если мы потерпим неудачу, Россия снова будет доминировать в нашей части Европы», — указал Ващиковский и назвал такую перспективу неприемлемой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению члена Совета Федерации Андрея Климова, вопрос, подталкивать Украину к миру или заморозке конфликта, будет решаться отнюдь не в стенах Европарламента, а в Вашингтоне.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что единственный путь к завершению конфликта с Россией — это максимальное усиление военного потенциала Киева, а также «экономической и политической изоляции России». Он считает, что никакое перемирие не способно принести мир.

В Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для России невозможен отказ от поставленных целей специальной военной операции на Украине. Кроме того, он предупредил, что чем дольше Киев с западными странами будут затягивать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта, тем сложнее будет договариваться потом.