Москва, 3 июля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Одним из вариантов разрешения противостояния в мире является третья мировая война, в которой не будет победителей. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

Global Look Press

Он отметил, что тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет лишь усугубляться, фаза противостояния будет очень долгой и продлится десятилетия.

«Один из способов его разрешения — третья мировая война. Но он очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн», — отметил заместитель председателя Совета безопасности России.

Он обратил внимание на то, что, скорее всего, выигравших просто не будет.

«Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Где царствуют жуткие эпидемии и голод», — написал Медведев, уточнив, что такой апокалипсис не только возможен, но ещё и вполне вероятен.

Вторым способом разрешения мирового противостояния Медведев назвал поиск труднейших компромиссов на протяжении долгого времени.

Заместитель председателя Совета безопасности России призвал сформировать новый уважительный миропорядок, основанный на балансе интересов всех стран.

«Это не пресловутый «порядок, основанный на правилах», который ничего, кроме рвотного рефлекса, ни у одной независимой от США страны вызывать не может», — отметил он, уточнив, что придётся много общаться, проявлять выдержку, терпеть, уходить от переговоров и снова возвращаться к ним, чтобы в конечном итоге создать международные контуры равноправного и безопасного мира XXI века.

По словам Медведева, на это могут уйти десятилетия, но это лучше, чем «окочуриться» всем вместе в день апокалипсиса.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил о якобы намерении России подорвать ЗАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг обвинения и назвал их ложью. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов по безопасности станции.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил 29 июня, что Киев может совершить очередной акт экологического терроризма на Запорожской АЭС. По его мнению, если вспомнить все предыдущие действия Киева, вопросы о его готовности к подобному должны отпасть. Рикардс напомнил, что у немецкой разведки есть доказательства причастности украинских спецслужб к теракту на российских газопроводах «Северный поток».

Третьего июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что западные страны, которые поддерживают Киев, намерены использовать инцидент на Запорожской АЭС для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины в качестве стороны конфликта. Он отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось и западные хозяева Украины понимают, что правящий там режим уже не вытягивает ситуацию.

«Агрессивные западные политики готовы пойти на всё. Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте», — отметил Карчаа, добавив, что именно для этого и формируется образ России как государства, способного осуществить акт ядерного терроризма.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина готовится совершить теракт на Запорожской атомной электростанции. Так она прокомментировала сообщения об учениях на случай аварии на станции в регионах страны.

Ранее Медведев заявил, что требования Киева о границах Украины 1991 года являются бессмысленными, так как исторически она является частью России. Он заявил, что Украина получила возможность стать республикой благодаря основавшему СССР Владимиру Ленину, но уже стала мифической несуществующей страной. Зампред Совбеза сравнил её с островом Земля Санникова в Северном Ледовитом океане, который видели некоторые моряки, но так и не нашли учёные.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мнение на Западе о том, что ситуация на Украине завершится переговорами, но сначала Россию надо победить, шизофренической позицией.