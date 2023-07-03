Москва, 3 июля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Западные страны, которые поддерживают Киев, намерены использовать инцидент на Запорожской АЭС (ЗАЭС) для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на территории Украины в качестве стороны конфликта. Об этом 3 июля заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Он отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось и западные хозяева Украины понимают, что правящий там режим уже не вытягивает ситуацию.

«Для них поражение Киева в этом конфликте — это их поражение. Ставки Запад взвинтил изначально сам, точка невозврата в этом смысле пройдена», — приводит ТАСС слова собеседника.

По его словам, Запад понимает, что Киев не вытянет даже при том потоке боеприпасов и всевозможной боевой техники, который поступает извне.

«Агрессивные западные политики готовы пойти на всё. Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте», — отметил Карчаа, добавив, что именно для этого и формируется образ России как государства, способного осуществить акт ядерного терроризма.

Собеседник отметил, что в последующем он будет квалифицирован как угроза для европейского и всего мирового сообщества.

«Таким образом, по моему мнению, мы в преддверии, на мой взгляд, куда более серьёзных событий, чем это может показаться на первый взгляд», — уточнил он, добавив, что Запад не хочет смириться с тем, что Запорожская АЭС является собственностью России, находится на территории и в юрисдикции Российской Федерации.

Он отметил, что ранее распространявшаяся ложь преследовала цель очернить Россию и представить её в глазах мирового сообщества средоточием вселенского зла, сейчас же использование лжи планируется совсем в других целях.

«Они подготавливают мировое сообщество к назначению виноватого ещё до наступления события. Это не провокация, потому что провокация — это нечто, что имитирует угрозу, хотя и очень часто тоже заканчивается весьма печально. В этот раз они не имитируют угрозу, они её намерены реализовать. Во всяком случае вероятность этого как никогда высока», — заявил Карчаа, отметив и возросшую активность ВСУ на участке линии фронта в районе, в котором находится Запорожская АЭС.

По его словам, численность ВСУ в течение последнего месяца увеличилась в этом районе в разы.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 30 июня заявила, что Украина готовится совершить теракт на Запорожской атомной электростанции. Так она прокомментировала сообщения об учениях на случай аварии на станции в регионах страны.

«В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!» — написала дипломат в пятницу в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил о якобы намерении России подорвать ЗАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг обвинения и назвал их ложью. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов по безопасности станции.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Запад удержит власти Украины от катастрофы на ЗАЭС. Он отметил, что Киев настойчиво повторяет абсурдные обвинения в адрес Москвы и это вызывает подозрения.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил 29 июня, что Киев может совершить очередной акт экологического терроризма на Запорожской АЭС. По его мнению, если вспомнить все предыдущие действия Киева, вопросы о его готовности к подобному должны отпасть. Рикардс напомнил, что у немецкой разведки есть доказательства причастности украинских спецслужб к теракту на российских газопроводах «Северный поток».