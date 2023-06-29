Вашингтон, 29 июня, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Очередной акт экологического терроризма может совершить Киев на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое предостережение сделал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс 28 июня в статье для The Daily Reckoning.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Существует вероятность того, что впавшая в отчаяние Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом», — заявил Рикардс.

По мнению экс-советника ЦРУ, если вспомнить все предыдущие действия властей Украины, то все вопросы о том, способны ли они пойти на подобный шаг, отпадают сами собой. Ричардс напомнил о том, что, по данным немецкой разведки, есть достоверные доказательства причастности украинских спецслужб к теракту на российских газопроводах «Северный поток» — самому крупному в истории акту экологического терроризма.

При этом Рикардс полагает, что Киев заинтересован в том, чтобы все обвинения в распространении радиации на территории стран — членов НАТО были направлены на Россию. Заражение территорий Польши, Словакии и Румынии расценят как нападение на альянс. Также Рикардс указал на возможное участие ВСУ в разрушении Новокаховской ГЭС для ослабления позиции России в этом районе, что тоже вызвало настоящую экологическую катастрофу.

По мнению Рикардса, на фоне неудач на фронте Украина впадает в отчаяние, а «отчаянные времена требуют отчаянных мер», поэтому если произойдёт нападение на ЗАЭС, то виновной в этом может быть только украинская сторона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал разведчик американской армии в отставке Скотт Риттер, украинские военные предпримут попытку устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС, чтобы затем обвинить в этом российскую армию.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на ЗАЭС, в том числе ракетный удар или террористический акт.