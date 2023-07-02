Москва, 2 июля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Требования Киева о границах Украины 1991 года являются бессмысленными, так как исторически она является частью России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 2 июля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он заявил, что Украина получила возможность стать республикой благодаря основавшему СССР Владимиру Ленину, но уже стала мифической несуществующей страной. Зампред Совбеза сравнил её с островом Земля Санникова в Северном Ледовитом океане, который видели некоторые моряки, но так и не нашли учёные.

«Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», — написал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится начать переговоры с Москвой только после того, как Россия отступит к границам 1991 года, в том числе оставит Крым. Он подчеркнул, что украинские власти не откажутся от продолжения боевых действий, даже если Россия согласится вернуться к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. 13 июня 2023 года он отметил, что согласие украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта зависит от Запада. Если Киеву перестанут поставлять вооружение, то он скоро сам будет просить о начале переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мнение на Западе о том, что ситуация на Украине завершится переговорами, но сначала Россию надо победить, шизофренической позицией.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ИА Регнум заявил, что Россия не исключает мирных переговоров с Украиной, и они могут вскоре состояться, но это не означает достижения целей спецоперации и её завершения. Сенатор подчёркивал, что одно из условий Украины — восстановление границ 1991 года — невыполнимо, как и ряд других требований Киева.