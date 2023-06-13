Москва, 2 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не успели применить на поле боя часть поставленной Западом военной техники. Её разгромили российские военные в местах разгрузки и не дали доставить до места назначения. Об этом 2 июля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях <…> поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что удары нанесли в районах Балаклеи и Чугуева.

Также в районах Александро-Шультино, Раздоловки и Веселого в ДНР российские подразделения поразили пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, к середине июня ВСУ потеряли 15% от всех поставленных США бронемашин Bradley. По информации портала Oryx, 16 из 109 американских бронемашин уничтожены, повреждены или брошены за последние несколько дней. В целом ВСУ потеряли по меньшей мере 3600 единиц техники с февраля 2022 года.

Также в июне на авдеевском направлении российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ производства стран НАТО.

О катастрофических потерях в личном составе и технике в ходе продолжающегося с 4 июня контрнаступления 13 июня сообщил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что нормальное соотношение безвозвратных потерь к санитарным — 25–30%, у ВСУ же — около 50%. А общее количество таких потерь украинской армии в сравнении за время контрнаступления в десять раз превышает российские.

Кроме того, Украина потеряла более 160 танков и 360 бронемашин, что, по оценке Путина, составило до 30% всех западных поставок.

Позднее, 27 июня, Путин заявил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.