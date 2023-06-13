Киев, 13 июня, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех поставленных США бронемашин Bradley, сообщил 13 июня телеканал CNN со ссылкой на данные портала Oryx, который занимается анализом информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По информации портала, 16 из 109 американских бронемашин уничтожены, повреждены или брошены за последние несколько дней. В целом ВСУ потеряли по меньшей мере 3600 единиц техники с февраля 2022 года.

В Минобороны России 10 июня заявили, что российская армия за сутки ликвидировала более 40 танков, в том числе четыре немецких Leopard. Больше всего украинской техники уничтожили на запорожском направлении: девять танков, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, а также 14 боевых бронированных машин. По данным ведомства, с начала спецоперации российские военные ликвидировали 9841 танк и другие боевые бронированные машины ВСУ.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер признал наличие потерь немецких вооружений на Украине. Он также указал, что в целом разработанные и произведённые в Германии системы вооружений хорошо зарекомендовали себя в ходе конфликта на Украине. На Западе также обратили внимание на непростую ситуацию для ВСУ в ходе контрнаступления.