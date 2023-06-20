Москва, 20 июня, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Разведчики сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВСУ производства стран НАТО. Об этом сообщил РИА Новости офицер группировки «Юг» с позывным Хохол.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На видео засняты подбитая российскими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на минных заграждениях бронированная военная техника.

«Техника поставлена киевскому режиму Западом. Бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа», — сказал Хохол.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 19 июня опубликовало кадры поражения российским дроном-камикадзе немецкого танка «Леопард» из числа переданных ВСУ бронемашин производства стран НАТО. Видеоролик был снят на запорожском участке фронта. Танк — по внешним признакам, Leopard-2A6 — был поражен в крышу.

Часть западной техники, которую ВСУ задействовало в наступлении, подрывается на минах и впоследствии добивается огнём российской артиллерии. Но настоящей угрозой для натовской бронетехники становится штурмовая авиация, в частности, вертолёты Ми-28 и Ка-52 «Аллигатор».