Москва, 26 июня, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Россия не исключает мирных переговоров с Украиной, а потому они могут состояться в ближайшие месяцы. Однако Москва не закончит специальную военную операцию (СВО), пока не достигнет поставленных целей. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя сообщения о возможных переговорах уже в июле.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состояться в июле. Как стало известно, в субботу, 24 июня, в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» якобы прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые по-прежнему сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Сообщается, что переговоры прошли по инициативе Киева.

«Возможно всё. Мы готовы, наверное, к переговорам, как не раз говорили наши руководители. Но с кем говорить, мы пока не понимаем, будем смотреть по ситуации», — отметил Джабаров.

Сенатор указал на то, что Россия давно не отворачивается от возможности мирных переговоров, но пока Украина со своей стороны выдвигала условия, которые невыполнимы априори. Так, одним из пунктов соглашения Киева было восстановление Украиной её территориальных границ по состоянию на 1991 год. Джабаров подчеркнул, что это невозможно. Кроме того, он отметил, что условия по переговорам со стороны Москвы не изменились, а задачи СВО остались прежними.

Также сенатор выразил сомнение, была ли Россия проинформирована о встрече в Копенгагене в субботу.

«Но раз пошла такая утечка, что Киев готов к переговорам, то это подтверждает, что Киев не оправдал надежды Запада и позиции его слабые. Поэтому союзники Украины готовы усадить её за стол переговоров. Ну а мы в целом готовы на переговоры», — пояснил сенатор.

25 июня президент России Владимир Путин назвал первостепенными для руководства страны и для себя как главы государства вопросы СВО. 13 июня российский лидер сказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые могли бы привести к миру на Украине, и отметил, что решению украинской проблемы препятствует Запад.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле и МИД отмечали, что переговоры с Украиной возможны при выполнении всех задач, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии признания Киевом новых геополитических реалий. В Киеве, в свою очередь, заявляли, что готовы к переговорам при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом), а также при согласии России выплачивать «репарации».

Ранее ряд стран выступили с инициативами по урегулированию конфликта. В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы на основе инициатив, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки, якобы были бы бессмысленными, опасными и убийственными и для Украины, и Европы.