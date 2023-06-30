Брюссель, 30 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 июня сообщила, что с момента принятия 20 марта «снарядного пакета» Евросоюз поставил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и более двух тыс. ракет. Она отметила, что задачу по поставке Киеву один млн. снарядов и ракет за год планируется выполнить.

Aimee Dilger/Global Look Press

«Евросоюз уже поставил 220 тыс артиллерийских снарядов и свыше двух тыс. ракет в рамках нашего обязательства направить один млн. снарядов. Мы на пути к выполнению этой цели», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что на производство боеприпасов и дальнейшие поставки ЕС потратил €2 млрд Европейского фонда мира за последние три месяца.

По итогам первого дня саммита в Брюсселе страны ЕС условились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине столько, сколько понадобится. Европейский совет представил отчёт о совместной закупке европейскими странами одного млн. боеприпасов для ВСУ. В заявлении подчеркнули, что Европейский фонд мира и Миссия военной помощи ЕС продолжат оказывать финансовую поддержку Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Европейский фонд мира «фондом войны». Так она прокомментировала идею о его превращении в Оборонный фонд Украины, о чём ранее объявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что ЕС намерен продолжать оказывать помощь Киеву, в связи с чем фонд мира можно преобразовать в фонд обороны Украины. Боррель добавил, что также продолжится модернизация ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, объём военной помощи Украине превысил $41 миллиард. В минобороны США заявили, что в общей сложности выделили Украине более 41,2 миллиард долларов помощи с момента избрания президентом Джо Байдена, а начиная с 24 февраля 2022 года объём военной помощи Украине составил 40,5 миллиарда долларов.