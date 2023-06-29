Москва, 29 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею о превращении Европейского фонда мира в Оборонный фонд Украины, о которой ранее объявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Своим мнением она поделилась 29 июня в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Он уже давно стал Европейским фондом войны», — написала она.

Ранее Боррель заявил, что ЕС намерен продолжать оказывать помощь Киеву, в связи с чем Европейский фонд мира может быть преобразован в Оборонный фонд Украины. Он добавил, что ВСУ продолжают воевать и продолжается их модернизация.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня Совет ЕС сообщил, что главы МИД стран — членов сообщества одобрили увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого они ведут финансирование военной помощи киевским властям. Отмечалось, что такое решение должно способствовать устойчивости и предсказуемости фонда в долгосрочной перспективе.

До этого Еврокомиссия сообщила, что ЕС выделил с начала спецоперации Украине 70 млрд евро, 15 млрд из которых ушло на поставки Киеву оружия. По данным ЕК, часть этих средств выделили из Европейского фонда мира.