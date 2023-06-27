Вашингтон, 27 июня, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Общий объём военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов Америки с начала президентского срока Джо Байдена превысил 41 миллиард долларов. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в министерстве обороны страны.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В общей сложности Соединённые Штаты выделили Украине более 41,2 миллиарда долларов на оказание помощи в области безопасности с момента избрания Джо Байдена [на пост президента США. — Прим. ред.]», — говорится распространённом ведомством сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что начиная с 24 февраля 2022 года объём военной помощи на нужды Украины составил 40,5 миллиарда долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве обороны Соединённых Штатов Америки заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в 500 миллионов долларов.

В новый пакет войдут 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортёров Stryker, а также боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов Patriot.