Брюссель, 30 июня, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Страны — члены Европейского союза договорились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине столько, сколько понадобится. Об этом говорится в заявлении, распространённом после первого дня саммита в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Евросоюз будет продолжать оказывать финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и её народу столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

Кроме того, Европейский совет представил отчёт реализации совместной закупки европейских стран одного миллиона артиллерийских снарядов и ракет для Вооружённых сил Украины. В заявлении подчёркивается, что Европейский фонд мира и Миссия военной помощи ЕС продолжат оказывать финансовую поддержку в вопросах поставок военной и гуманитарной помощи.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы, рассчитанной на 2023 календарный год.

Позднее, 27 июня, министерство обороны Соединённых Штатов Америки анонсировало новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Новый пакет включает в себя 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортёров Stryker, а также снаряды для артиллерии и запчасти для бронетехники.