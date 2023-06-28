Москва, 28 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 28 июня, что пока неизвестно, отметят ли государственной наградой вклад главы Белоруссии Александра Лукашенко в урегулирование попытки мятежа в России.

Известия/Павел Бедняков Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мне неизвестно о таких планах», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняла попытку вооружённого мятежа. Бойцы прибыли в Ростов-на-Дону на военной технике. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Лукашенко выступил с предложением о переговорах и после согласования с президентом России связался с Пригожиным. В результате соглашения бойцы ЧВК прекратили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону.

Путин поблагодарил белорусского коллегу за усилия и вклад, который он внёс в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер». Глава государства добавил, что именно патриотический настрой и консолидация общества сыграли в эти дни решающую роль, что позволило России преодолеть этот период.

Говоря о событиях 24 июня во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу республики, Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за попыткой мятежа в России. Белорусский лидер объяснил это тем, что Отечество — одно, поэтому многие граждане Белоруссии приняли произошедшие события близко к сердцу.