Минск, 27 июня, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России, когда ЧВК «Вагнер» устроила вооружённый мятеж. Об этом белорусский лидер заявил 27 июня во время выступления во Дворце Независимости.

Известия/Алексей Рамм

«Многие наши граждане восприняли их (события. — Прим. ред.) близко к сердцу, потому что Отечество одно», ― подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что отдал все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением, в котором назвал происходящее попыткой мятежа. Позднее глава Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным, что позволило достичь соглашения об остановке движения вооружённых формирований в России и дальнейших шагах по деэскалации.

В своём выступлении 26 июня российский лидер заявил, что ЧВК «Вагнер» пытались использовать втёмную. Глава государства также пообещал выполнить данное им обещание — кто захочет, сможет уйти в Белоруссию или вернуться к семьям, или же заключить контракт с Минобороны России.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, многие из зарубежных коллег Путина выразили солидарность с властями страны на фоне попытки мятежа 24 июня, но просили не говорить об этом публично. Они также выразили уверенность в правовом разрешении ситуации.