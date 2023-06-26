Москва, 26 июня, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад, который тот внёс в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер».

Илья Питалев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — сказал Путин в ходе обращения к нации в понедельник, 26 июня.

Глава государства добавил, что именно патриотический настрой граждан и консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль, что позволило России преодолеть этот период.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815843" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Владимир Путин в обращении к нации заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа.

Позднее в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что глава государства по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с главой российского ЧВК Евгением Пригожиным. В результате были достигнуты договорённости об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.