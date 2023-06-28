Москва, 28 июня, 2023, 12:30 — ИА Регнум. На предстоящем заседании совета директоров Центрального Банка России (ЦБ РФ) планируется рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки. Об этом 28 июня сообщил журналистам заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, подчеркнув, что с сентября 2022 года ставка в 7,5% оставалась неизменной.

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По его словам, именно такой процент требовался, чтобы стабилизировать инфляцию в районе 4%. В последние месяцы это привело к ускорению кредитования, а также — расширению внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора, указал он. Вместе с тем, по словам Заботкина, баланс рисков всё в большей степени смещён в «проинфляционную» сторону.

Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики, который позволяет ЦБ РФ контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. Это минимальный процент, под который ЦБ РФ выдает кредиты коммерческим банкам. Те, в свою очередь, дают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент — чуть выше процента Центробанка. Повышение ключевой ставки ЦБ, как правило, обусловлено желанием снизить инфляцию.

«Повышение процентной ставки — известный механизм борьбы с инфляцией, но нельзя забывать, что обычно ключевая ставка «подтягивает» и стоимость кредитных денег, а это прямой путь к замедлению экономической активности», — пояснила в начале июня 2023 года корреспонденту ИА Регнум доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Прогнозы Банка России относительно темпа роста цен вполне обоснованы, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Корреспонденту ИА Регнум 9 июня он заявил, что «текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться».

«Подорожание обусловлено ослаблением рубля и усложнением логистики на подсанкционные товары», — подчеркнул экономист.

«С учетом сохранения ставки на уровне 7,5% экономике нашей можно только посочувствовать. Конечно, экономика неубиваема, она работает при любых процессах и обстоятельствах. Но 7,5% — это та ставка, при которой экономике работать очень трудно», — пояснил в беседе с ИА Регнум кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, чем больше ставка, тем дороже деньги, а потому и люди начинают больше экономить и снижают спрос. О чём и свидетельствуют прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП за 2023 год всего на 1,2%.

В мае 2023 года Россия оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалось рекордное снижение цен на продукты в годовом выражении. Ссылаясь на собственные расчёты, РИА Новости известило, что ранее годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки фиксировалась в России только два раза — в июне 2018-го (0,42%) и в апреле 2023 года (0,22%), но в мае текущего года она составила рекордные 1,12% в годовом выражении.

Впервые за последние 27 месяцев ключевую ставку с 8,5% до 15% поднял Центробанк Турции. Решение принято в рамках борьбы с кризисными явлениями в экономике и в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, пояснили 22 июня в турецком ЦБ. Из-за инфляции цены на туры в эту страну выросли на 15–20%.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в начале июня 2023 года, комментируя решение Совета директоров Банка России в шестой раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что с момента предшествовавшего аналогичного заседания, состоявшегося в апреле 2023 года, вероятность повышения ставки выросла. По её словам, дальнейший сценарий будет зависеть от будущей динамики цен, спроса, инфляционных ожиданий, а также от вероятности отклонения уровня инфляции от целевого показателя в 4%.