Москва, 9 июня, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5%, так как её понижение могло разогнать инфляцию, а повышение — снизить деловую активность, что в условиях санкций совершенно недопустимо. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявил Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова. Так он прокомментировал соответствующее решение регулятора, а также его выводы о том, что «текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Как полагает Перепелица, прогнозы Банка России относительно темпа роста цен вполне обоснованы, так как подорожание обусловлено ослаблением рубля и усложнением логистики на подсанкционные товары.

В свою очередь, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова констатировала, что регулятор всё-таки собрался дождаться второго полугодия. Именно так можно интерпретировать решение Банка России по ключевой ставке в условиях проинфляционных рисков, часть которых реализуется уже сегодня.

Снижение курса рубля в начале года всё больше даёт о себе знать в ценах на импортируемые товары и товары с импортными составляющими, минимальный уровень безработицы ведёт к росту зарплат в ряде отраслей, а это повышает спрос.

Как результат, цены на потребительские товары растут во всех секторах, кроме сельскохозяйственной, где они относительно стабильны, к тому же в ближайшие месяцы можно ожидать их удешевления.

«Повышение процентной ставки — известный механизм борьбы с инфляцией, но нельзя забывать, что обычно ключевая ставка «подтягивает» и стоимость кредитных денег, а это прямой путь к замедлению экономической активности», — уточнила Белянчикова.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Совет директоров Банка России в шестой раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор отказывался менять ставку на протяжении полугода.

Комментируя это решение, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки выросла с момента заседания совета директоров Центробанка России в апреле 2023 года. Однако будет ли повышена ставка, по словам руководителя ЦБ РФ, зависит от будущей динамики цен, спроса, инфляционных ожиданий, а также от вероятности отклонения уровня инфляции от целевого показателя в 4%.

Годовой темп прироста потребительских цен в России на 5 июня составил 2,6% после 2,3% в апреле.

Что касается годовой инфляции в России, то она, по данным Росстата, на начало мая замедлилась до 2,31% против 3,51% в марте.