Экономисты оценили решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%
Экономисты объяснили, зачем ЦБ держит ключевую ставку на фоне инфляционных рисков
Москва, 9 июня, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5%, так как её понижение могло разогнать инфляцию, а повышение — снизить деловую активность, что в условиях санкций совершенно недопустимо. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявил Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова. Так он прокомментировал соответствующее решение регулятора, а также его выводы о том, что «текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться».
Как полагает Перепелица, прогнозы Банка России относительно темпа роста цен вполне обоснованы, так как подорожание обусловлено ослаблением рубля и усложнением логистики на подсанкционные товары.
В свою очередь, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова констатировала, что регулятор всё-таки собрался дождаться второго полугодия. Именно так можно интерпретировать решение Банка России по ключевой ставке в условиях проинфляционных рисков, часть которых реализуется уже сегодня.
Снижение курса рубля в начале года всё больше даёт о себе знать в ценах на импортируемые товары и товары с импортными составляющими, минимальный уровень безработицы ведёт к росту зарплат в ряде отраслей, а это повышает спрос.
Как результат, цены на потребительские товары растут во всех секторах, кроме сельскохозяйственной, где они относительно стабильны, к тому же в ближайшие месяцы можно ожидать их удешевления.
«Повышение процентной ставки — известный механизм борьбы с инфляцией, но нельзя забывать, что обычно ключевая ставка «подтягивает» и стоимость кредитных денег, а это прямой путь к замедлению экономической активности», — уточнила Белянчикова.
Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Совет директоров Банка России в шестой раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор отказывался менять ставку на протяжении полугода.
Комментируя это решение, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки выросла с момента заседания совета директоров Центробанка России в апреле 2023 года. Однако будет ли повышена ставка, по словам руководителя ЦБ РФ, зависит от будущей динамики цен, спроса, инфляционных ожиданий, а также от вероятности отклонения уровня инфляции от целевого показателя в 4%.
Годовой темп прироста потребительских цен в России на 5 июня составил 2,6% после 2,3% в апреле.
Что касается годовой инфляции в России, то она, по данным Росстата, на начало мая замедлилась до 2,31% против 3,51% в марте.