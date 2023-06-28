Зампред Центробанка не исключил возможности повышения ключевой ставки
Зампред ЦБ Заботкин не исключил возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
Москва, 28 июня, 2023, 09:44 — ИА Регнум. В ходе предстоящего заседании совета директоров Банка России его ключевая ставка может быть повышена в первый раз после долгого времени. Об этом 28 июня заявил журналистам во Владивостоке заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
Как напомнил зампред регулятора, ключевая ставка Банка России не изменялась с сентября 2022 года, что, по его словам, является достаточно продолжительным временным отрезком, и ставка 7,5% при этом соответствовала пониманию и прогнозу Центробанка для стабилизации инфляции на уровне 4%.
«Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков всё в большей степени смещён в сторону проинфляционную», — сказал он.
Заботкин отметил, что в данный момент наблюдается увеличение внутреннего спроса на кредиты и у частного, и у государственного сектора, а также ускорение кредитования.
«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — добавил заместитель главы ЦБ.
Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом отмечалось, что темпы прироста цен, включая устойчивые показатели, продолжают увеличиваться.
Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала россиянам хранить свои сбережения в рублях. Она уточнила, что Центробанк проводит политику, которая направлена на сохранение покупательной способности рубля, рублёвых сбережений и затрат.