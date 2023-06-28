Москва, 28 июня, 2023, 09:44 — ИА Регнум. В ходе предстоящего заседании совета директоров Банка России его ключевая ставка может быть повышена в первый раз после долгого времени. Об этом 28 июня заявил журналистам во Владивостоке заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как напомнил зампред регулятора, ключевая ставка Банка России не изменялась с сентября 2022 года, что, по его словам, является достаточно продолжительным временным отрезком, и ставка 7,5% при этом соответствовала пониманию и прогнозу Центробанка для стабилизации инфляции на уровне 4%.

«Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков всё в большей степени смещён в сторону проинфляционную», — сказал он.

Заботкин отметил, что в данный момент наблюдается увеличение внутреннего спроса на кредиты и у частного, и у государственного сектора, а также ускорение кредитования.

«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — добавил заместитель главы ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом отмечалось, что темпы прироста цен, включая устойчивые показатели, продолжают увеличиваться.

Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала россиянам хранить свои сбережения в рублях. Она уточнила, что Центробанк проводит политику, которая направлена на сохранение покупательной способности рубля, рублёвых сбережений и затрат.