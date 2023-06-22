Анкара, 22 июня, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5% до 15%, это первое повышение ставки за 27 месяцев, сообщили в пресс-службе банка 22 июня.

EPA/TASS Штаб-квартира Центрального банка Турции

Решение принято в рамках борьбы с кризисными явлениями в экономике и в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, пояснили в ЦБ. Совет директоров банка счёл, что повышение ставки поможет контролировать волатильность цен и двигаться к дефляции в стране.

Целью на среднесрочную перспективу совет директоров ЦБ Турции назвал уровень инфляции в 5% (сейчас он составляет почти 40%).

В марте 2021 года ключевая ставка в Турции была увеличена с 17% до 19%.

Решение о новом повышении ставки было принято после смены руководства ЦБ страны, которое произошло после президентских выборов в Турции. Банк возглавила Хафизе Гайе Эркан.

Повышение ключевой ставки до 15% важно для обеспечения стабильности турецкой лиры и призвано помочь дедолларизации экономики Турции, отметил, комментируя решение ЦБ, министр финансов страны Мехмет Шимшек.

Из-за инфляции в Турции цены на туры в эту страну выросли на 15–20%, и сейчас граждане России, отправляющиеся в Турцию, выбирают для отдыха самые бюджетные предложения, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум вице-президент Альянса туристических агентств России, директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян.