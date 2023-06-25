Москва, 25 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В мае Россия оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалось рекордное снижение цен на продукты в годовом выражении. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на собственные расчёты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки фиксировалась в России только два раза — в июне 2018-го (0,42%) и в апреле 2023 года (0,22%), говорится в материале. В мае текущего года она составила рекордные 1,12% в годовом выражении.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, нынешняя ситуация связана с переориентацией логистических путей и расширением расчётов в национальных валютах, а также c рекордным урожаем масличных и зерновых.

Отмечается, что самая высокая продовольственная инфляция сохранилась в Венгрии, снизившись с 39 до 34%. Годовые темпы роста цен выше 20% были зафиксированы в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%).

Уточняется, что в большинстве европейских государств инфляция замедлилась и сильнее всего это происходило в Португалии (на 6%), Венгрии (на 5%), Литве и Словакии (на 3,7%), а также Эстонии (на 3%).

Темпы роста цен ниже 10% в годовом выражении фиксировали в четырёх государствах — в Португалии (9,4%), на Кипре (8,4%), в Белоруссии (4,4%) и Швейцарии (5,3%).

По словам Вострикова, инфляция в европейских государствах произошла из-за роста ставки европейского центробанка и высоких цен на энергоносители.

В исследовании агентство учитывало данные национальных статистических служб 40 европейских стран, опубликовавших данные за май по состоянию на начало июня. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на безалкогольные напитки и продукты.

Как передавало ИА Регнум, цены на блюда в меню российских ресторанов в июне выросли в среднем на 10%. Рост цен связан с увеличением стоимости импортных продуктов, при этом подорожание по некоторым категориям дошло до 35%.

В кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка» (бывшие «МакКафе») с 26 июня цены вырастут в среднем на 6% в связи с ростом себестоимости продукции. Так, стоимость чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта составит 185 рублей, обычные круассаны будут стоить 109 рублей, с ветчиной и сыром — 150 рублей. Цены на напитки не изменятся.

2 мая телеканал Sky News сообщил, что в апреле 2023 года годовой рост цен на продукты питания в Британии увеличился до рекордных 15,7%. Как указала глава Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон, цены на продовольствие возросли на фоне увеличившихся расходов по всей цепочке поставок. При этом больше всего подорожали скоропортящиеся продукты (17,8%) и консервированная пища (12,9%).