Москва, 27 июня, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Российские военные в трудный для России час встали на пути военного мятежа и не допустили хаоса. Об этом 27 июня в обращении к военным и силовикам, обеспечивавшим порядок во время мятежа, заявил президент России Владимир Путин.

Эрик Романенко/ТАСС Автомобили военной автоинспекции и военной полиции Минобороны РФ

«Настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос», ― подчеркнул российский лидер.

По его словам, военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну.

Глава государства отметил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Президент добавил, что во время попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне спецоперации.

Путин заявил, что погибшие во время мятежа лётчики с честью выполнили свой долг.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня президент России лично встретился с военными и силовиками на Соборной площади в Кремле. Среди участников — представители МВД, СОБР, ОМОН, Росгвардии, Минобороны. Всего более 2,5 тысячи человек.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы. В столице России усилили меры безопасности, взяли под усиленную охрану все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры». Офицеров специального подразделения Росгвардии подняли по тревоге, так же как и сотрудников полиции.

Позднее глава Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным, что позволило достичь соглашения об остановке движения вооружённых формирований в России и дальнейших шагах по деэскалации.