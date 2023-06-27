Будапешт, 27 июня, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу не удалось своими многочисленными санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине. Об этом он сказал 27 июня в интервью немецкому изданию Bild.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

«Санкции не удались. Я удивлён, что ЕС оказались не способны разработать их адекватно. ЕС не удалось ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине. Ничего из этого не произошло», — заявил политик.

Ранее, 23 июня, ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, действие которого распространяется на 71 гражданина России и 33 компании. Среди организаций, оказавшихся в списке, такие как Международный расчётный банк и Центр международных расчётов, заводы «Звезда», «Копир», «Универсалмаш», Муромский приборостроительный завод и другие организации; среди физических лиц — замминистра обороны России Татьяна Шевцова, военные корреспонденты Семён Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и другие. Как сообщало ИА Регнум, под санкции также попали шесть руководителей российских регионов: Воронежской и Магаданской областей, Ставропольского, Краснодарского и Камчатского краёв, Республики Адыгеи.

Орбан также ранее заявил о необходимости готовиться к любому развитию ситуации на Украине. Премьер поручил венгерскому военному руководству провести соответствующие мероприятия, так как, по его мнению, украинский конфликт приобретает всё более серьёзные масштабы и включает множество непредсказуемых элементов. Перед этим, 2 июня, он назвал контрнаступление ВСУ «кровавой баней», так как атаке потери всегда больше, чем при обороне, а следовательно, украинское наступление необходимо предотвратить.