Москва, 23 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Действие 11-го пакета санкций ЕС распространяется на некоторых российских губернаторов. Об этом сообщил «Официальный журнал ЕС».

Иван Шилов ИА REGNUM

Под санкции попали:

глава Воронежской области Александр Гусев ,

глава Ставропольского края Владимир Владимиров ,

глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ,

глава Магаданской области Сергей Носов ,

губернатор Камчатского края Владимир Солодов ,

глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Москву, а также более ста физических лиц. Под санкции попали журналисты, военные и бизнесмены, а также RT Balkan, «Царьград», «Катехон», New Eastern Outlook, Oriental Review. ЕС запретил заходить в свои порты любым танкерам, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов, а также полностью запретил проезд по территории ЕС для прицепов и полуприцепов из России. Были приняты и другие ограничения.