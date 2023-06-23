Шесть российских губернаторов попали в санкционный список ЕС
Москва, 23 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Действие 11-го пакета санкций ЕС распространяется на некоторых российских губернаторов. Об этом сообщил «Официальный журнал ЕС».
Под санкции попали:
глава Воронежской области Александр Гусев,
глава Ставропольского края Владимир Владимиров,
глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев,
глава Магаданской области Сергей Носов,
губернатор Камчатского края Владимир Солодов,
глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Москву, а также более ста физических лиц. Под санкции попали журналисты, военные и бизнесмены, а также RT Balkan, «Царьград», «Катехон», New Eastern Outlook, Oriental Review. ЕС запретил заходить в свои порты любым танкерам, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов, а также полностью запретил проезд по территории ЕС для прицепов и полуприцепов из России. Были приняты и другие ограничения.