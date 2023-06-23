ЕС ввёл санкции против 71 гражданина России и 33 компаний
Москва, 23 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Действие 11-го пакета антироссийских санкций, утверждённого 23 июня Евросоюзом, распространяется на 71 гражданина РФ и 33 компании. Это следует из документов, опубликованных в «Официальном журнале ЕС».
В числе юридических лиц, попавших под ограничения со стороны ЕС:
расположенный в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер центр»,
группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies, которой в ЕС приписывают связи с ФСБ России,
Международный расчётный банк и Центр международных расчётов — из-за деятельности в новых регионах России,
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, признанный в ЕС российским «инструментом мягкой силы»,
Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева и основной производитель авиационных ракет АО «Дукс»,
заводы «Звезда», «Копир», «Универсалмаш», Муромский приборостроительный завод и завод имени Я. М. Свердлова,
научно-производственное объединение «Искра»,
телеканал «Звезда».
В числе граждан, попавших в чёрный список:
участники рабочей группы по СВО, которые не попали под санкции,
замминистра обороны Татьяна Шевцова,
предприниматели
Игорь Чайка, Артём Чайка, Артём Усс,
гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих,
военные корреспонденты Семён Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и Михаил Звинчук,
журналисты Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов,
генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский,
уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев,
председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.
Как сообщало ИА Регнум, под санкции также попали шесть руководителей российских регионов: Воронежской и Магаданской областей, Ставропольского, Краснодарского и Камчатского краёв, республики Адыгея.