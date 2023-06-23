Москва, 23 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Действие 11-го пакета антироссийских санкций, утверждённого 23 июня Евросоюзом, распространяется на 71 гражданина РФ и 33 компании. Это следует из документов, опубликованных в «Официальном журнале ЕС».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В числе юридических лиц, попавших под ограничения со стороны ЕС:

расположенный в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер центр»,

группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies, которой в ЕС приписывают связи с ФСБ России,

Международный расчётный банк и Центр международных расчётов — из-за деятельности в новых регионах России,

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, признанный в ЕС российским «инструментом мягкой силы»,

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева и основной производитель авиационных ракет АО «Дукс»,

заводы «Звезда», «Копир», «Универсалмаш», Муромский приборостроительный завод и завод имени Я. М. Свердлова,

научно-производственное объединение «Искра»,

телеканал «Звезда».

В числе граждан, попавших в чёрный список:

участники рабочей группы по СВО, которые не попали под санкции,

замминистра обороны Татьяна Шевцова ,

предприниматели Игорь Чайка, Артём Чайка, Артём Усс ,

гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих ,

военные корреспонденты Семён Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и Михаил Звинчук ,

журналисты Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов ,

генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский ,

уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев ,

председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Как сообщало ИА Регнум, под санкции также попали шесть руководителей российских регионов: Воронежской и Магаданской областей, Ставропольского, Краснодарского и Камчатского краёв, республики Адыгея.