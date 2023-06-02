Будапешт, 2 июня, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии может обернуться для страны «кровавой баней», так как в случае атаки потери всегда больше, а потому его нужно предотвратить. Об этом 2 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Глава правительства республики отметил, что он на протяжении полутора лет проходил службу в армии и без учёбы в военной академии усвоил, что при нападении потерь в три раза больше, чем при обороне.

Также Орбан уточнил, что, по его мнению, на фоне гораздо меньшего, чем в России, количества населения на Украине начинать масштабные наступательные действия украинской армии — «это кровавая баня».

«Поэтому я думаю, что надо сделать всё, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней», — сказал он.

Ранее Орбан неоднократно говорил о том, что Брюссель и другие страны ЕС делают попытки втянуть Венгрию в украинский конфликт, однако страна «находится на стороне мира». Правительство республики с начала военных действий последовательно призывает к началу переговоров по мирному урегулированию кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намеченное контрнаступление ВСУ может провалиться, в связи с чем Западу стоит приготовиться к затягиванию конфликта на Украине и пересмотреть меры по поддержке Киева. Также он призвал власти поддерживающих Украину стран подготовить общественное мнение к продолжению трат на Киев бюджетных средств.

Позднее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт указала, что западным государствам не нужно переоценивать результаты возможного контрнаступления украинской армии. При этом она призвала продолжать оказывать помощь Киеву.

Широко анонсируемое весеннее контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось киевским режимом по тем или иным причинам. В разное время украинские власти называли в качестве таковых погодные условия, нехватку поставляемых западных вооружений и ракетные удары российских военных.