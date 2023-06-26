Берлин, 26 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В Германии 26 июня предположили, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в июле 2023 года. Об этом сообщил телеканал ARD.

Иван Шилов ИА Регнум Украина

Как сообщило СМИ, в Копенгагене состоялась встреча представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, в которой принял участие советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. ARD заявил, что в ходе этого мероприятия стороны условились провести в июле переговоры о мире на Украине.

«Эта встреча рассматривается как важный шаг на пути к мирным переговорам», — сообщил телеканал.

Однако авторы материала не уточнили, планируется ли в возможной июльской встрече участие российской стороны.

Эту новость прокомментировал в беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он заявил, что Россия не исключает мирных переговоров с Украиной, а потому они действительно могут состояться в ближайшие месяцы, однако это не означает завершения специальной военной операции, если к тому моменту не будут достигнуты её цели. Джабаров подчеркнул, что Россия не отворачивается от переговоров, но Украина со своей стороны выдвигала невыполнимые условия — например, восстановление границ Украины 1991 года.

Россия неоднократно подчёркивала, что готова к проведению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но ни разу не получила конкретных предложений. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Киев отрицает саму возможность переговоров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что возобновление переговоров с Украиной зависит от готовности Киева и его западных кураторов. В Кремле подчёркивали, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта всех новых реалий.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне обозначил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О нежелании этой встречи глава республики также заявлял в одном из своих выступлений. Он выступил впоследствии и с предложением о проведении специального саммита для продвижения своего «мирного плана», однако призвал организовать его без участия России.