Москва, 7 июня, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Возобновление переговоров с Украиной зависит от готовности Киева и его западных кураторов к обсуждению новых геополитических реалий, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press МИД РФ

«Возобновление прерванного киевским режимом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов (возможно, даже западных кураторов в первую очередь) к серьёзному обсуждению новых геополитических реалий», — сказала Захарова на брифинге МИД.

Россию не нужно «побуждать» к переговорному процессу по Украине, она его никогда не блокировала, в отличие от другой стороны, добавила Захарова.

Ранее в Кремле и МИД отмечали, что переговоры с Украиной возможны при выполнении всех задач, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии признания Киевом новых геополитических реалий, то есть возвращения четырёх регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) в состав России. В Киеве, в свою очередь, заявляют, что готовы к переговорам при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом), а также при согласии России выплачивать «репарации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июне 2023 года отметил, что Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными, нежели специальная военная операция, средствами, но в настоящее время действия Украины и Запада не оставляют такой возможности.