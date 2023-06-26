Вильнюс, 26 июня, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) следит за происходящими в России событиями, однако считает их её внутренним делом. Об этом 26 июня заявил генсек блока Йенс Столтенберг в ходе визита в Литву, его выступление транслировала пресс-служба альянса.

ТАСС/EPA Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

«Мы следим за ситуацией в России. События, произошедшие в выходные, — это внутреннее российское дело», — сказал он.

Столтенберг также заявил, что считает произошедшую в России попытку военного мятежа ещё одним следствием «большой стратегической ошибки» президента России Владимира Путина.

При этом генсек НАТО вновь заявил о важности поддержки Киева со стороны альянса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что связанные с ЧВК «Вагнер» события последних дней в России являются её внутренним делом. Госсекретарь подчеркнул, что не намерен спекулировать на этом.

В ночь на 24 июня часть бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооружённого мятежа. Вооружённое формирование прибыло на военной технике в Ростов-на-Дону, после чего и начало движение колонной в направлении Москвы.

В утреннем обращении к россиянам Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения мятежа, но власти не допустят раскола в России. В течение дня он проинформировал лидеров ряда государств о сложившейся ситуации, в том числе провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко. Позднее белорусский лидер по согласованию с президентом России связался с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Позднее появились сообщения, что разведка США неоднократно предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер», что, по её мнению, могло привести к попытке мятежа. Кроме того, в спецслужбе считали заявления о нехватке боеприпасов для боевых действий в зоне СВО почвой для конфликта с Минобороны. Сообщалось также, что разведчики знали о готовящемся мятеже, сообщили об этом американским властям, но те не стали публиковать полученные данные и не проинформировали Москву.