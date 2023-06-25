Вашингтон, 25 июня, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Разведка Соединённых Штатов Америки неоднократно предупреждала законодателей американского Конгресса о наращивании сил ЧВК «Вагнер», что, по её мнению, якобы свидетельствовало о намерениях главы ЧВК Евгения Пригожина начать попытку мятежа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Matt H. Wade США

По данным CNN, разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки якобы видело признаки того, что Пригожин готовится бросить вызов военному руководству Российской Федерации.

Кроме того, разведка США считала заявления главы ЧВК о нехватке боеприпасов для ведения боевых действий в зоне специальной военной операции лишь «почвой для конфликта с российским оборонным ведомством».

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июня президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко условились о посредничестве Минска в ходе урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер». Сторонам удалось договориться о разрешении конфликта и действиях, направленных на деэскалацию напряжённости.

Позднее губернатор Ростовской области сообщил, что колонна ЧВК покинула территорию Ростова-на-Дону и направилась на свои изначальные позиции в полевые лагеря.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело, возбуждённое в отношении Евгения Пригожина, будет прекращено.