Синоптики спрогнозировали сильные дожди в регионах России
Синоптик Вильфанд рассказал, в каких регионах России ожидаются сильные дожди
Москва, 26 июня, 2023, 07:51 — ИА Регнум. В ближайшии дни в ряде российских регионов пройдут сильные дожди. О своём прогнозе сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик предупредил о сильных дождях в период с 26 по 27 июня жителей Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей.
Ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидается в Челябинской области.
Также сильный дождь с грозой прогнозируется в Краснодарском и Ставропольском краях.
В Якутии, Коми, Хабаровском крае, Магаданской, Архангельской, Вологодской и Костромской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, добавил Вильфанд.
Ранее ИА Регнум передавало, в последние дни июня, по прогнозу Гидрометцентра России, в регионах Сибири, Урала и Поволжья прогнозируется холодная погода с температурой воздуха ниже нормы на 4–6 градусов.
В дагестанском Буйнакске более двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений получили повреждения в результате сильных ливней с градом. В республике создана комиссия по оценке ущерба.