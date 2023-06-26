Москва, 26 июня, 2023, 07:51 — ИА Регнум. В ближайшии дни в ряде российских регионов пройдут сильные дожди. О своём прогнозе сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИА REGNUM Ливень

Синоптик предупредил о сильных дождях в период с 26 по 27 июня жителей Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей.

Ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидается в Челябинской области.

Также сильный дождь с грозой прогнозируется в Краснодарском и Ставропольском краях.

В Якутии, Коми, Хабаровском крае, Магаданской, Архангельской, Вологодской и Костромской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, добавил Вильфанд.

Ранее ИА Регнум передавало, в последние дни июня, по прогнозу Гидрометцентра России, в регионах Сибири, Урала и Поволжья прогнозируется холодная погода с температурой воздуха ниже нормы на 4–6 градусов.

В дагестанском Буйнакске более двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений получили повреждения в результате сильных ливней с градом. В республике создана комиссия по оценке ущерба.