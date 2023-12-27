Москва, 27 декабря, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Руководство Азербайджана и Армении, очевидно, движется к финализации мирного договора, сообщил 27 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это произойдёт как можно раньше», — сказал Песков.

Он добавил, что срочность подписания соглашения не должна отрицательно отразиться на качестве.

По словам представителя Кремля, в Москве ждут завершения этой работы. По оценке российского руководства, и у Баку, и у Еревана есть политическая воля к заключению мирного договора. Москва поддерживает это стремление.

Песков отрицательно ответил на вопрос, провели ли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян переговоры на полях состоявшегося 26 декабря в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ.

Он назвал подобные мероприятия хорошей возможностью для кратких контактов «на ногах». Песков добавил, что все участники саммита имели возможность пообщаться друг с другом.

Как сообщало ИА Регнум, Алиев и Пашинян на неформальном саммите СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге, 26 декабря встретились впервые с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе минувшей осенью. Они пожали друг другу руки.

Песков 26 декабря заявил, что Москва готова помочь Баку и Еревану в завершении работы над проектом мирного договора. Он отметил, что руководство обеих республик неоднократно за последнее время заявляло о своей готовности финализировать работу над мирным договором.

В Нагорном Карабахе минувшей осенью произошло очередное обострение обстановки. В результате 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера». При посредничестве России Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха 20 сентября договорились о перемирии.

Нагорный Карабах в итоге перешёл под контроль Баку. При этом армянское руководство признало регион частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года. До конца сентября с территории региона в Армению въехали свыше ста тысяч армян, населявших непризнанную НКР.