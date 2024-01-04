Баку, 4 января, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, заявил 4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность», — отметил он.

По его словам, Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры даже без посредников. Кроме того, отметил он, в настоящее время нет серьёзных препятствий для заключения мирного соглашения.

«Мы переживаем самые спокойные дни в отношениях между нашими двумя странами за последние 30 лет», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на неформальном саммите СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге, 26 декабря встретились впервые с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе минувшей осенью. Они пожали друг другу руки.

После саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что руководство двух стран движется к финализации мирного договора.

В Нагорном Карабахе минувшей осенью произошло очередное обострение обстановки. В результате 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера». При посредничестве России Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха 20 сентября договорились о перемирии.

Нагорный Карабах в итоге перешёл под контроль Баку. При этом армянское руководство признало регион частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года. До конца сентября с территории региона в Армению въехали свыше 100 тысяч армян, населявших непризнанную НКР.