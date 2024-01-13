Ереван, 13 января, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Об этом 13 января на заседании инициативной группы возглавляемой партии «Гражданский договор» заявил премьер-министр и лидер политсилы Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что Ереван предлагал Баку зеркально отвести войска от границ, закреплённых Алма-Атинской декларацией, чтобы нейтрализовать угрозу столкновений, а также демилитаризовать приграничные регионы. Однако Азербайджан отказался.

«Сейчас могу предложить следующее ― давайте подпишем соглашение о взаимном контроле над вооружениями», ― сказал глава армянского правительства.

По его словам, этот документ даст возможность Армении и Азербайджану взаимно контролировать выполнение соглашений по вооружениям.

Также Пашинян отметил, что Ереван предлагает Баку подписать такое соглашение о мире, которое сделало бы невозможным начало новой войны.

«Но иногда, знакомясь с предложениями Азербайджана, создаётся впечатление, что предпринимается попытка создать такой документ, которым дальнейшие войны получат легитимность. Это вне логики», ― подчеркнул премьер-министр.

При этом он отметил, что некоторые внешние и внутренние силы не хотят заключения прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщало ИА Регнум, президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на неформальном саммите СНГ, который прошёл в Санкт-Петербурге, 26 декабря встретились впервые с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе минувшей осенью. Они пожали друг другу руки.

После саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что руководство двух стран движется к финализации мирного договора.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев 4 января подтвердил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. По его словам, Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры даже без посредников. Кроме того, отметил он, в настоящее время нет серьёзных препятствий для заключения мирного соглашения.

Очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе произошло осенью 2023 года. В результате 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера». При посредничестве России Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха 20 сентября договорились о перемирии. В итоге Нагорный Карабах перешёл под контроль Баку. При этом армянское руководство признало регион частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года.